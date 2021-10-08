Театр сатиры назвал имя нового художественного руководителя

Сергей Газаров стал художественным руководителем Театра сатиры в Москве. При этом он продолжит работать в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

Он займет новый пост 13 октября 2021 года.

«Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. <...> Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра», — процитировал сайт слова Газарова.

Он подчеркнул, что благодаря Ширвиндту недавно познакомился с труппой и репертуаром театра, поэтому представляет объем и масштаб задач, которые его ждут. Газаров заметил, что новое назначение потребует работ «не 24/7, а 48/7», потому что он не имеет права отказаться от своих обязанностей перед Московским драматическим театром.

Сергей Газаров является художественным руководителем Московского драматического театра с 8 декабря 2020 года.