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    08 октября 2021, 19:14

    Театр сатиры назвал имя нового художественного руководителя

    Новым худруком Московского академического Театра сатиры стал Сергей Газаров

    Нина Петлинова

    Сергей Газаров стал художественным руководителем Театра сатиры в Москве. При этом он продолжит работать в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

    Театр сатиры назвал имя нового художественного руководителя

    Он займет новый пост 13 октября 2021 года.

    «Возглавить Театр сатиры — это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. <...> Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Плучеком и Александром Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра», — процитировал сайт слова Газарова.

    Он подчеркнул, что благодаря Ширвиндту недавно познакомился с труппой и репертуаром театра, поэтому представляет объем и масштаб задач, которые его ждут. Газаров заметил, что новое назначение потребует работ «не 24/7, а 48/7», потому что он не имеет права отказаться от своих обязанностей перед Московским драматическим театром.

    Сергей Газаров является художественным руководителем Московского драматического театра с 8 декабря 2020 года.