Культура 09 декабря 2023, 04:01 Актеры Сергей Пускепалис и Евгения Брик получили премию ТЭФИ посмертно РИА «Новости»

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Стали известны лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ. Среди них были актеры Сергей Пускепалис и Евгения Брик, которым престижную награду присудили посмертно. Об этом сообщили организаторы ТЭФИ в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Пускепалис получил награду в номинации «Актер детективного сериала» за роль в ретро-детективе «Шифр», рассказывающем, как бывшие разведчицы расследовали уголовные дела. Евгения Брик победила в номинации «Актриса драматического сериала» за роль в проекте «Никто не узнает».

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Актер и художественный руководитель ярославского Театра драмы имени Федора Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП 20 сентября 2022 года. На 201-м километре дороги М-8 «Холмогоры» его автомобиль столкнулся с грузовиком и перевернулся. В момент аварии актер вместе с водителем ехал в зону СВО, чтобы передать военным бронированный микроавтобус, а жителям Донбасса — гуманитарную помощь.

Актриса Евгения Брик умерла в феврале 2022 года от онкологического заболевания, о котором знали только ее близкие. Ей было 40 лет.