Актера Чернявского госпитализировали из Театра Сатиры
Бригада скорой помощи увезла актера Александра Чернявского из Театра Сатиры после обследования. Как сообщил осведомленный источник «360», врачей для актера после его жалоб на плохое самочувствие и головную боль.
По данным афиши театра, Александр Чернявский сегодня должен был играть в спектакле «Хомо Эректус» на основной сцене.
В театре актеру стало плохо. У него подскочило давление и началась одышка. Врачи прямо в гримерке подключили его к аппарату ЭКГ. Полученные данные медикам не понравились и они приняли решение о госпитализации.
Александу Чернявскому 55 лет. Он уроженец Нижнего Новгорода. После окончания театрального училища в родном городе он работал в местном драматическом театре актером-кукольником.
В Москву он попал по приглашению Александра Ширвиндта в 2003 году. Художественному руководителю Театра Сатиры понравилась игра Чернявского и он забрал его к себе.
За годы своей творческой карьеры актер сыграл в таких спектаклях, как «Слишком женатый таксист», «Бешеные деньги», «Нам все еще смешно» и многих других.