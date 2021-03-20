Актеру Александру Чернявскому вызвали скорую в московский Театр сатиры, сообщил источник «360». По словам собеседника, у мужчины подскочило давление и началась одышка.

Источник уточнил, что врачи оказали мужчине помощь на месте.

Судя по расписанию на сайте театра, Чернявский 20 марта вышел на сцену в спектакле «Хомо Эректус». Постановка началась в 19:00 на основной сцене.

Александр Чернявский родился 24 октября 1965 года в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородское театральное училище. В родном городе работал в качестве актера-кукольника и служил на сцене драматического театра.

В 2003 году Александр Ширвиндт пригласил Чернявского в труппу Театра сатиры. За годы своей творческой карьеры актер сыграл в таких спектаклях, как «Слишком женатый таксист», «Бешеные деньги», «Нам все еще смешно» и многих других.