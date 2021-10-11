Актер Тимоти Шаламе поделился первым фото в образе кондитера Вилли Вонки

Актер Тимоти Шаламе поделился первой фотографией в образе известного экранного героя Вилли Вонки. Эту роль он исполнит в приквеле фильма «Чарли и шоколадная фабрика», выход которого запланирован на лето 2023 года.

Фотографию в узнаваемом образе артист выложил на своей странице в Twitter. Новый фильм о Вилли Вонке будет посвящен его предыстории — тому, какими путями ему удалось стать самым известным в мире производителем сладостей. Режиссером новой ленты станет Пол Кинг.

Ранее Шаламе рассказывал, что в фильме по традиции предшественников будет много музыкальных номеров. Поэтому исполнителю главной роли придется впервые за свою кинокарьеру выступить в роли танцора и вокалиста.

До Шаламе самым известным исполнителем Вилли Вонки был Джонни Депп, который создал запоминающийся образ, ставший классикой. Однако у актера сейчас продолжаются творческие трудности. Многие компании отказали ему в съемках после судов с его бывшей супругой Эмбер Херд.

Херд публично заявила о домашнем насилии со стороны своего звездного избранника. В ее показаниях оказалось много нестыковок, но Голливуд отреагировал молниеносно: свое «нет» актеру сказали создатели многих кинолент. Некоторые онлайн-кинотеатры вообще удалили все фильмы с участием Деппа.