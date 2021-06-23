Актер из «Пианиста» снимется в англоязычном фильме Джона Тренгова

Актер, известный по военной драме «Пианист», Эдриан Броуди снимется в первом англоязычном фильме Джона Тренгова. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Также роли в фильме получили Джесси Айзенберг («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Райли Кио («Дом, который построил Джек»).

Режиссер снимет триллер под названием Manodrome. Главным героем станет водитель такси, который занимается культуризмом и постепенно теряет связь с реальностью из-за культа маскулинности.

В 2018 году полнометражная работа Тренгова «Рана» вошла в шорт-лист «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Язык фильма — коса, один из официальных языков в ЮАР.

Ранее возглавляемая Стивеном Спилбергом компания Amblin Partners, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве. Теперь голливудский режиссер должен каждый год выпускать не менее двух новых фильмов для платформы.

Пока не известно, насколько лет заключен контракт. Не исключено, что Спилберг даже будет руководить некоторыми проектами, а Netflix даст на них финансирование.