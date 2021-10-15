Актер из «Игры в кальмара» похвалил российского дизайнера

Актер из сериала «Игра в кальмара» Хо Сон-тхэ похвалил работу российского дизайнера Феоктиста Алексеева. Он выложил видеоролик, снятый Алексеевым, к себе в профиль Instagram.

Главный злодей сериала подписал работу дизайнера словами: «Лучший», «Молодец». На видео Алексеева огромная кукла из популярнейшей сейчас «Игры в кальмара» заменена на русский символ — матрешку.

Поклонники нашли на странице Хо Сон-тхэ фотографии из России, которые были сделаны еще в 2018 году.

Как оказалось, он неспроста выложил работу Алексеева себе и даже прокомментировал ее на русском языке. Журналисты издания Тоday представили большой материал об актере, который раньше работал в Уссурийске продавцом техники и электроники.

Он свободно говорит на русском, потому что изучил язык в университете, а потом приехал в Россию на заработки, его даже называли «королем продаж телевизоров». А потом Хо Сон-тхэ случайно занял пятое место на одном из шоу талантов, куда подал заявку, будучи пьяным, — так и стал актером.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix за всю его историю.