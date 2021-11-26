Актер Джон Лис сыграет Джона Леннона в фильме про The Beatles

Актер Джон Лис, известный по сериалу «Борджиа», сыграет Джона Леннона в фильме Midas Man. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Deadline.

Главным героем фильма будет менеджер группы The Beatles Брайан Эпстайн. Его роль сыграет Джейкоб Форчун-Ллойд, известный по сериалу «Ход королевы».

Лео Харви-Элледж сыграет Джорджа Харрисона, а Уоллес Кэмпбелл — Ринго Старра. Роль Пола Маккартни досталась Блейку Ричардсону из группы New Hope Club.

Съемки фильма начнутся в ближайшее время.

Также стриминговый сервис Netflix разрабатывает полнометражный анимационный фильм о британской группе Gorillaz. Об этом рассказал один из участников группы Дэймон Албарн во время интервью для Apple Music.

По слова Албарна, проект был запущен еще прошлой осенью. Сейчас его авторы работают над сценарием. Во многом организаторы вдохновились работами студии Ghibli японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

О том, на какую дату назначена премьера, пока не сообщается. Также организаторы не спешат раскрывать подробности фильма.