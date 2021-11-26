Запущено производство анимационного фильма о группе Gorillaz

Стриминговый сервис Netflix разрабатывает полнометражный анимационный фильм о британской группе Gorillaz. Об этом рассказал один из участников группы Дэймон Албарн во время интервью для Apple Music, написало издание INC-news.

По слова Албарна, проект был запущен еще прошлой осенью. Сейчас его авторы работают над сценарием. Во многом организаторы вдохновились работами студии Ghibli японского мультипликатора Хаяо Миядзаки.

О том, на какую дату назначена премьера, пока не сообщается. Также организаторы не спешат раскрывать подробности фильма.

Группа Gorillaz была основана в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Дебютный альбом коллектива разошелся по миру на семь миллионов копий и позволил попасть им в Книгу рекордов Гиннесса как «Лучшая виртуальная группа».