Актер Джейсон Стэйтем сыграет в новом триллере «Пчеловод»

Режиссер Дэвид Эйр, известный по фильму «Отряд самоубийц» снимет триллер «Пчеловод». В нем сыграет актер Джейсон Стэйтем. Об этом сообщило издание «Ридус».

Сценарием к новому проекту занимается Курт Уиммер, который работал над «Эквилибриумом» и «Ультрафиолетом». Он пообещал, что у фильма будет необычный сюжет, основанный на мифологии содержания пчел.

Подробности и актерский состав будущего фильма пока неизвестен. Дату премьеры также еще не определили.

Ранее актер Том Круз побывал на премьере военного боевика «Топ Ган: Мэверик», в котором стал и продюсером и исполнителем главной роди. Он приземлился возле красной дорожки на вертолете, которым управлял самостоятельно.

Paramount представила фильм на борту авианосца USS Midway. Приземлившись туда на вертолете, Круз пошутил, что приехать на Uber было бы для него слишком просто.

Мировая премьера фильма состоится 25 мая. Сюжет продолжит историю о пилоте Пите Митчелле. Изначальна выход фильма был запланирован на 2019 год, но на съемки потребовалось больше времени, чем ожидалось.