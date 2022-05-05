Том Круз прибыл на премьеру фильма «Топ Ган: Мэверик» на вертолете

Актер Том Круз приземлился возле красной дорожки на вертолете, который пилотировал самостоятельно. Такой экстравагантный транспорт 59-летний Круз выбрал для прибытия на премьеру военного боевика «Топ Ган: Мэверик», в котором был продюсером и сыграл главную роль. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Видео с места события появилось в Telegram-канале Super.ru.

В преддверии дебюта второго «Топ Гана» в Каннах студия Paramount представила фильм на борту авианосца USS Midway. Приземлившись на корабль на вертолете, Круз — кстати, опытный пилот — поприветствовал фанатов и пошутил, что приехать на Uber было бы для него слишком просто. Судя по кадрам, публика встретила актера восторженно.

Картина «Топ Ган: Мэверик», которая выйдет в мировой прокат 25 мая, продолжает историю о пилоте Пите Митчелле. В продолжении, запущенном через 36 лет после первой части «Топ Гана», герой Тома Круза станет наставником выпускников летной школы, среди которых сын его покойного друга Брэдли Брэдшоу (Майлс Теллер). В кадре появляется самолет P-51 Mustang времен Второй мировой войны, владельцем которого является сам Том Круз.

Изначально фильм хотели выпустить летом 2019 года, однако премьеру пришлось перенести из-за сложных воздушных съемок и визуальных эффектов.