Ахеджакова призвала Гармаша «посмотреть на себя со стороны»

Народный артист России Сергей Гармаш, объявивший о своем уходе из «Современника» из-за несогласия с новым руководством, должен «посмотреть на себя со стороны». К этому его призвала коллега по театру Лия Ахеджакова.

Актриса заявила РИА «Новости», что никакой «чудовищной ситуации» в театре нет.

По ее словам, если бы были живы его основатели — Галина Волчек, Игорь Кваша и Лилия Толмачева, — скандала бы не случилось, поскольку «никто бы не посмел развести такую атмосферу в театре».

Худрука, возглавившего «Современник» после смерти Волчек, Виктора Рыжакова, собеседница агентства назвала «замечательным человеком».

«Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты», — добавила актриса.

Гармаш объявил об уходе 31 июля, написав открытое письмо сотрудникам «Современника». Он раскритиковал работу Рыжакова и особенно его проект «Диалоги Современника. Война и мир», посвященный юбилею победы в Великой Отечественной войне.