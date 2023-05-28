Культура 28 мая 2023, 10:31 Абхазский ансамбль народной песни и танца выступил в концертном зале Чайковского в Москве Концерт госансамбля из Абхазии прошел на сцене столичного зала Чайковского Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Выступление Государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии открыло культурный сезон «Россия — Абхазия — 2023». Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Абхазия».

Прославленный танцевальный коллектив представил московским зрителям абхазский лирический девичий танец, танец с бурками, абхазский танец соотечественников, танец «Кафа», осетинский танец, вокально-хореографическую сюиту «Абхазская свадьба», абхазский хороводный народный танец «Аураашьа» и молодежный перепляс.

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Солисты ансамбля исполнили народные песни «Озбакь», «Саматхуа», «О скале», «Гудиса», песню вдовы, композицию о родине, песню о ранении, о герое Кяхба Хаджарате и другие.

Столичная публика тепло приняла выступление абхазских артистов.

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