Google посвятил дудл берестяной грамоте. Первую запись нашли 70 лет назад

Новый дудл появился на стартовой странице поисковика Google. На этот раз он посвящен 70-летию со дня находки первой берестяной грамоты.

Берестяные грамоты представляют собой записи на коре березы. Первую такую запись нашли на Неревском раскопе 26 июля 1951 года. Руководил археологической экспедицией Артемий Арциховский.

«Всем памятен возглас Артемия Владимировича Арциховского: „Я этой находки ждал двадцать лет! Премия сто рублей“. В этом возгласе не было преувеличения, поскольку Арциховский знал, что в средневековье писали на бересте», — рассказал агентству «Научная Россия» научный сотрудник кафедры археологии исторического факультета МГУ Виктор Сингх.

На первую берестяную грамоту наткнулась работница раскопа Нина Акулова. Она увидела часть коры, когда расчищала мостовую средневековой улицы. Позже археологи нашли еще девять берестяных грамот. Все тексты были написаны на разные темы. Грамоты относятся к XI–XV векам и имеют большое значение для истории русского языка.

Тетамические дудлы появляются в Google довольно часто. В предыдущий раз пользователям предложили узнать о немецком первопечатнике и первом типографе Европы Иоганне Гутенберге.