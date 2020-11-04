Росгосцирк попросил у правительства 1 млрд рублей

Российское правительство и Росгосцирк сейчас ведут переговоры об оказании материальной помощи циркам, которые до сих пор не могут начать работу после режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил ИА ФАН генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, он лично обсуждал этот вопрос с первым заместителем предправительства России Андреем Белоусовым.

«Он в кратчайшие сроки переговорил с министерством финансов, и те одобрили выделение денег. Компания „Росгосцирк“, которой принадлежат основные 40 стационаров по нашей стране, запросила финансовую поддержку в размере одного миллиарда», — объяснил дрессировщик. Он уточнил, что процесс запущен, вопрос будет решен в ближайшее время.

В Росгосцирке работают несколько тысяч штатных сотрудников. Сейчас они сидят без работы. И несколько тысяч животных требуют к себе особого внимания, подчеркнул Запашный.

Ранее Запашный заявил, что сейчас работают только три цирка — Цирк Никулина, Большой Московский цирк и Казанский государственный цирк. По его данным, сейчас множество заслуженных работников сферы вынуждены работать разносчиками еды, чтобы кормить животных и платить техперсоналу.