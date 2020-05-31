Запашный рассказал о дрессировщике, работающим разносчиком еды в карантин

Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный рассказал, как известный дрессировщик, заслуженный артист России, вечерами работает разносчиком еды из-за нехватки денег во время карантина.

Запашный в своем Instagram-аккаунте описал историю Сергея Нестерова. Известный дрессировщик днем ухаживает за тиграми, а по вечерам работает доставщиком еды. По словам Запашного, сейчас так живут многие артисты.

«Сергей Нестеров, заслуженный артист России […] Сейчас, весь световой день, он ухаживает за своими тиграми, а с 18.00 и до 23.00 он работает доставщиком еды и он не одинок», — написал Запашный, опубликовав коллаж из двух фотографий известного дрессировщика.

Запашный также поддержал Иосифа Пригожина, который ранее заявил, что многим артистам нечего есть. Из-за слов продюсера разгорелся конфликт с Сергеем Шнуровым и Григорием Лепсом. Запашный же, говоря о высказывании Пригожина, отметил, что продюсер имел ввиду именно таких артистов, как Нестеров.

«Многие артисты (цирк, театр, кино, музыка и т. д.) уже давно работают еще и сварщиками, грузчиками, водителями и т. д. Семью же кормить надо. […] Пригожин озвучил проблему, и она действительно есть», — написал Запашный. По его словам, люди, обвиняющие Пригожина, просто «понятия не имеют, что есть вот такие Сергеи или им искренне на них наплевать».