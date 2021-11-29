СМИ узнали о свадьбе Градского незадолго до смерти

Поэт и певец Александр Градский на момент своей смерти был в официальном браке. Он женился на модели и актрисе Марине Коташенко за месяц до гибели от инсульта. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, близкий к семье покойного.

Издание подчеркнуло, что эта информация делает необоснованными заявления о том, что Марина Коташенко останется без наследства после смерти Градского. Они прожили вместе последние 17 лет, однако долгое время не оформляли отношения. За это время у пары родились двое детей.

По данным СМИ, оформлять отношения с сожительницей не хотел сам Градский. Он говорил, что и так обеспечивает свою семью всем необходимым. По какой причине он изменил свою позицию, неизвестно. Возможно, певец решился на брак из-за своего плохого самочувствия: Градский понимал, что при его смерти Коташенко вряд ли выиграет возможный спор за наследство.

Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт 26 ноября. Он умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. За несколько месяцев до этого музыкант перенес ковид. После болезни его состояние сильно ухудшилось: он с трудом ходил, а на эфирах «Голоса» появлялся в сопровождении медиков.

При этом Первый канал ранее сообщил, что не будет прерывать шоу из-за его смерти. В эфир выйдут еще два выпуска, которые успели снять с его участием.