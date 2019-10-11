Кот сделал массаж беременной козе

Видеоролик выложили в Twitter, он набрал более 24 тысяч лайков.

Многие посчитали пост умилительным: «Такое чудесное видео…»

Но некоторые раскрыли тайные замыслы кота: «Ахаха, он просто знает, кто отвечает за самое вкусное молоко в доме», «100% это бартер в обмен на молоко».

Бунт обеда: крыса атаковала кота — видео Подробнее

Некоторые подписчики с полной уверенностью заявили: «Ох, коты точно лучшие массажисты!»

Коты общаются не только с козами, но и лошадьми. Ранее СМИ рассказали о шестилетней дружбе лошади Чампи и кота Моррис. Животные живут на ферме, они неразлучны практически с первого дня. Четвероногий пушистик любит сидеть на спине у Чампи, кататься на лошади и пить из ее поилки. Жители фермы помогают хозяйке собирать деньги на спасение других лошадей.