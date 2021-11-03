Зоолог объяснил, почему рысь вышла на остановку в Благовещенске

Зоолог Илья Володин объяснил, почему рысь вышла на автобусную остановку в Благовещенске. В интервью «360» он рассказал, что такое поведение может быть свойственно молодому животному.

«Это может быть просто молодой зверь, которому интересно все исследовать. Он ищет себе место в этом мире. Или зверь, который не очень понимает, что такое границы, что такое автобусы и люди», — предположил эксперт.

На вопрос о том, может ли рысь напасть на людей, зоолог ответил, что только в том случае, если человек первый подаст признаки агрессии или напугает животное. Если же зверю не придется защищаться, то смысла атаковать не будет.

Зоолог назвал еще одну интересную особенность поведения рысей: они могут вести себя возбужденно по отношению к детям. Это, по словам ученого, происходит из-за совпадения размеров дикой кошки и маленького ребенка.

Рысь, мирно сидящую на скамейке автобусной остановки в Благовещенске, заметили проезжающие мимо водители утром 3 ноября. Она расположилась прямо около дороги, но как только заметила человека, сразу убежала.