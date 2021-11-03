Рысь заметили на автобусной остановке в Благовещенске

Рысь пришла на автобусную остановку в Благовещенске. Проезжавший мимо водитель снял дикое животное на видео.

На кадрах видно, что хищник сидит на скамейке. Но когда он увидел, что его снимает человек, то спрыгнул с лавочки и убежал в лес.

ГТРК «Амур» взяла комментарий у начальника отдела охраны управления охотнадзора Амурской области Валерия Погасиенко. Он сказал, что в ведомство не поступало информации о рыси. Чиновник подчеркнул, что если кто-то увидел дикое животное в городе или около него, то нужно обратиться в МЧС и полицию.

«Специалисты охотнадзора обслуживают территории, расположенные за 200 метров от городской черты», — отметил Погасиенко.

Амурская (или дальневосточная) рысь — это краснокнижное животное. Хищник в основном живет на юге Приамурья, но его можно увидеть и на территории Зейского заповедника.

Животное избегает встреч с людьми и старается на них не нападать. Однако лучше проявлять осторожность, зверь все-таки может быть опасен.