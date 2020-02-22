Жителей Ставрополя удивил верблюд на улицах города. Видео

Видеозапись прогулки местные жители опубликовали в соцсетях. Животное было замечено в районе «Перспективный».

Видео: YouTube

«Не, ну нормально, в „Перспективном“ верблюд?», — задается вопросом женщина на опубликованном видео.

На кадрах видно, что верхом на верблюде едет мужчина. Он, вероятно, и является его хозяином. Очевидцы отметили, что животное очень хорошо выглядит.

Как пишет портал, среди горожан сразу появилось несколько версий о том, откуда взялся верблюд в городе. Некоторые решили, что животное выпустили на улицу после закрытия цирка. Другие предположили, что верблюд уже давно жил в одной из многоэтажек. Были и те, кто решил, что в Ставрополе в тестовом режиме запустили «верблюжье такси». Откуда на самом деле на городских улицах появился горбатый пока не известно.

Если в Ставрополе горожан только удивил один верблюд, то жителей австралийского Ингема напугало «торнадо» из летучих мышей. Полчища этих животных обрушились на город, они стаями кружили в небе.