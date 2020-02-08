На австралийский город обрушились полчища летучих мышей. Видео

Жители австралийского Ингема стали свидетелями «торнадо» из летучих мышей. Огромные стаи животных кружат в небе над городом.

Очевидцы публикуют в Сети видеозаписи, на которых видно, как стаи животных буквально заполонили небо.

Летучих мышей в Ингеме сейчас численно больше, чем жителей города, пишет «Би-би-си». Последнее время популяция фруктовых летучих мышей в этом районе сильно возросла. Животные вызвали хаос, а горожане жалуются на неприятный запах, грязь и шум, который по ночам мешает людям спать.

Несмотря на все неприятности, которые принесли полчища летучих мышей, истреблять их нельзя. Это запрещено законом. Местные власти сейчас пытаются «отогнать» летучих мышей обратно в лес, а жителям Ингема остается только ждать, когда животные соизволят покинуть город.