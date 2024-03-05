Интересное 05 марта 2024, 14:31 Житель Кемеровской области привел в квартиру лошадь и попал на видео

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Житель многоэтажки в городе Осинники Кемеровской области ночью привел лошадь в съемную квартиру. Видео опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

Судя по кадрам, мужчина пытался взобраться на коня, но ничего не вышло, и он просто повел его за собой. По данным издания, после этого он два часа ссорился с женой. В итоге лошадь пришлось вывести из подъезда. После нее на лестничной клетке остался навоз.

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На собственника квартиры пока выйти не удалось — он не берет трубку, рассказали РИА «Новости» в управляющей компании. Сотрудники пояснили, что хотят сообщить владельцу о происходящем и потребовать, чтобы он принял меры. В УК поступают обращения из этого дома по поводу происшествия. Люди спрашивают, куда им обращаться в такой ситуации.

В январе 2024 года лошадь провалилась под лед на реке в Забайкалье. Неравнодушные жители сообщили обо всем спасателям. В итоге животное вытащили из ледяной воды и передали хозяину.