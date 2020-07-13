Житель Дубны похоронил коронавирус в буквальном смысле

В Подмосковье простились с коронавирусом со всеми атрибутами. Похороны устроил предприимчивый житель Дубны.

Мужчина даже заказал специальный памятник с изображением недуга, указав даты жизни и смерти — «декабрь 2019 — июль 2020».

Источник фото: телеканал «360»

В соцсетях пользователи назвали автора акции оптимистом, ведь по всему миру случаи СОVID-19 все еще фиксируют, причем прирост по заболевшим то и дело бьет все предыдущие рекорды.

«Было бы не плохо решить все проблемы с этим заболеванием, похоронив его. Но только медики и ученые способны с ним разобраться. Что и делают ежедневно», — отметил подписчик «360».

Другой комментатор сравнил мужчину со священником, который изгоняет коронавирус при помощи креста.

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших СОVID-19 в мире. За сутки на планете заразились более 230 тысяч человек. Всего к 13 июля выявили 13 113 431 случаев.