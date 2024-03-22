Интересное 22 марта 2024, 00:33 Женщина носила в себе мертвого младенца более 50 лет The Sun: бразильянка умерла после удаления плода, который она носила 56 лет Freepik

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В Бразилии пожилая женщина умерла вскоре после того, как врачи обнаружили в ее животе окаменелый плод, который она носила в себе в течение 56 лет со времени своей последней беременности. Об этом сообщила The Sun.

Матери семерых детей на момент срочной госпитализации был 81 год. Однако проведенная операция закончилась смертью пациента.

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Эксперты отметили, что случай с «каменным младенцем» — один из менее чем 300 когда-либо зарегистрированных в медицинской практике.

Обнаруженные на насосной станции в Новой Москве тела двух новорожденных девочек могли там оказаться после того, как их выкинули в канализацию. По мнению источника в правоохранительных органах, дети могли родиться мертвыми, после чего роженица решила от них избавиться.