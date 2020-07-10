Женщина наловила ведро комаров. Фото

Женщина за десять дней наловила ведро комаров. Пока она не придумала, что с ними делать, но уже решила собирать насекомых и дальше.

В конце июня Ирмели Теппо, которая проживает недалеко от норвежского города Лиллестрем, заметила небывалое количество комаров, пишет издание The Local. Женщина решила бороться с ними при помощи специальных ловушек. По словам Теппо, ловушка заполнилась комарами уже через три дня после того, как ее поставили.

Выбрасывать мертвых кровососов женщина не стала. Вместо этого она сложила их в пакет. С этого дня она опустошала ловушки каждые три дня. Попавшиеся насекомые только за сутки заполнили еще тысячу кубических сантиметров. На десятый день «охоты» комаров набралось такое количество, что ими получилось заполнить целое ведро.

Что дальше делать с таким количеством мертвых комаров женщина пока не придумала, но она планирует продолжать их собирать.

«Нам просто было интересно, сколько их наберется, — утверждает она. При этом она отметила, что уже видела множество хороших предложений о том, что можно сделать с этими комарами. Например, ими можно кормить рыбу, отметила женщина.

Для россиян укусы комаров практически не таят серьезной опасности. Но есть исключения. Например, укусы в чувствительных местах, таких как веко или кожа вокруг глаза. И в этой ситуации лучше обратиться к врачу, особенно если появился отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри.