От зуда до анафилактического шока. Какие опасности таит комариный укус

Укусы комаров для россиян практически не таят серьезной опасности. Но есть исключения. О них рассказала в интервью радио Sputnik врач-дерматолог Лариса Алексеева.

Она отметила, что в основном укус насекомого в России — это небольшая неприятность, сопровождающаяся зудом и неприятными эмоциями. Исключением могут быть только укусы в чувствительных местах, таких газ веко или кожа вокруг глаза.

Иногда может развиваться анафилактический шок, если комариный укус был в области глаза или веко. От такого может быть слабость, отечность, помутнение сознания и другие признаки шока. С такими комариными укусами шутить не надо Лариса Алексеева врач-дерматолог

Медик считает такие случаи достаточно редкими. Но, если это ваша ситуация, лучше обратиться к врачу. Особенно если появился отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри.

«Если вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь», — рассказала дерматолог.

Но обычное повреждение кожного покрова и покраснение с зудом лечатся холодным компрессом.