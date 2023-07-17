Наука 17 июля 2023, 04:05 «Может уничтожить область». Астроном предупредил о потенциально опасном для России Астероиде Астроном Железнов предупредил о способном уничтожить область России Астероиде Апофисе Unsplash

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Астероид Апофис в 2029 году пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли. Он потенциально опасен, но планете ничего не угрожает. Если бы столкновение все-таки произошло, то Россия могла бы лишиться одного из регионов. Об этом РИА «Новости» рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

По его словам, Апофис пролетит на расстоянии 32 тысяч километров от Земли 13 апреля 2029 года. Астроном заявил, что этот астероид примерно в 10 раз больше Челябинского болида в поперечнике. Если такой объект врежется в Землю, то взрыв будет в 1000 раз сильнее, чем был с не долетевшим до поверхности планеты Челябинским телом.

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«Мощность взрыва будет измеряться уже десятками мегатонн — достаточно, чтобы стереть какой-нибудь штат или область», — уточнил Железнов.

Он добавил, что в том случае, если Апофис упадет в океан, поднимается гигантское цунами. Волна пройдет вокруг Земли несколько раз. Вода в итоге просто смоет все, что находится на суше.