Интересное 06 марта 2024, 04:14 Вселенная в марте подготовила особые испытания для двух знаков зодиака Астролог Глоба: Тельцам и Весам в марте не стоит гневить Вселенную Freepik

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Первый месяц весны будет коварным для двух знаков зодиака. Чтобы не оказаться в глупом положении Весам и Тельцам не стоит лишний раз гневить Вселенную, заявил астролог Павел Глоба. Его слова привела «Экспресс-газета».

Звезды приготовили испытания для Тельцов, неудачи будут преследовать их по пятам. Глоба не рекомендовал им браться за что-то новое. Чтобы расположить к себе Вселенную и поймать хоть немного удачи, нужно отказаться от вредных привычек, отметил астролог. Тельцам необходимо исправить образ жизни, заняться спортом и своим здоровьем.

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Не самым удачным март будет и для Весов. Представители этого знака часто будут попадать в неловкие ситуации и выставлять себя в нелепом свете. Глоба рекомендовал Весам расслабиться и научиться смеяться над собой.

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