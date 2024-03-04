Интересное 04 марта 2024, 12:17 Астролог Такаутдинова назвала Дев, Овнов и Рыб самыми ревнивыми знаками зодиака

Читать 360tv в

Среди всех знаков зодиака четыре отличаются особой склонностью к ревности. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Олеся Такаутдинова.

По ее словам, очень ревнивы Девы. У них это чувство обусловлено желанием постоянного контроля над партнером. Также подверженны страстям и женщины, рожденные под знаком Овна. Они очень вспыльчивы, мгновенно вспыхивают и готовы легко устроить скандал из ревности.

Реклама

«Однако отходят они тоже быстро: у них от любви до ненависти один шаг и наоборот», — объяснила астролог.

Скорпионы питаются эмоциями, без подогрева чувств и страстей им становится скучно. Поэтому они ревнуют сами и нередко провоцируют партнера.

Наконец, Рыбы очень переживают, что их возлюбленный может оказаться неверным. Их страх обусловлен чрезмерной ранимостью и неуверенностью в себе.

Авторы: