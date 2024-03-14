14 марта 2024, 20:34
Вселенная «Дюны». Нейросеть нарисовала российские города в песках
Нейросеть показала города России в стиле «Дюны»
Нейросеть Midjourney представила облик российских городов в песках. Вдохновением для запроса от «360» стала вторая часть фантастического фильма «Дюна».
Телеканал «360»
По версии искусственного интеллекта, именно так выглядели бы Москва, Санкт-Петербург и другие города, если бы они были усыпаны песком. Судя по картинкам, на российских улицах можно было бы встретить и героев из фильма «Дюна».
Телеканал «360»
Все работы нейросети можно посмотреть на странице издания в «ВКонтакте».
Телеканал «360»
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