Интересное 14 марта 2024, 20:34 Вселенная «Дюны». Нейросеть нарисовала российские города в песках Нейросеть показала города России в стиле «Дюны» Телеканал «360»

Читать 360tv в

Нейросеть Midjourney представила облик российских городов в песках. Вдохновением для запроса от «360» стала вторая часть фантастического фильма «Дюна».

Телеканал «360»

По версии искусственного интеллекта, именно так выглядели бы Москва, Санкт-Петербург и другие города, если бы они были усыпаны песком. Судя по картинкам, на российских улицах можно было бы встретить и героев из фильма «Дюна».

Телеканал «360»

Все работы нейросети можно посмотреть на странице издания в «ВКонтакте».

Телеканал «360»

Ранее нейросеть перечислила «360», в каких музеях страны можно посмотреть картины французского художника Поля Гогена. В июне 2023 года исполнилось 175 лет со дня его рождения.