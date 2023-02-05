Интересное 05 февраля 2023, 21:19 «Всего добилась сама». Первая в истории «Миссис Вселенная» из России в детстве была серой мышкой kp.ru: победительница конкурса «Миссис Вселенная» Максимова в школе была сырой мышкой Соцсети

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Уроженка Удмуртии Елена Максимова одержала победу в международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2022». Одноклассники Максимовой рассказали kp.ru, что помогло ей завоевать корону.

Жительница Ижевска является директором успешной сети языковых центров и воспитывает двоих детей. Собеседники издания отметили, что девушка родилась в поселке с населением в 10 тысяч человек. С их слов, в школе Лена была очень тихой, как серая мышка.

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«Насколько я знаю, танцами, вокалом или модельным бизнесом она точно не занималась. Просто мы с ней из такого поселка, что у нас в принципе таких кружков не было», — отметил один из одноклассников.

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Максимова познакомилась со своим будущим супругом в школе, он учился в параллельном классе.

«Как они встречались, этого никто не знал, все было под завесой тайны, потому что она, опять же, очень скромная, не любила афишировать свою личную жизнь», — сказал собеседник издания.

По словам одноклассника, Елена всегда всего добилась сама, что и помогло ей «покорить планету». Он считает, что она очень сильно захотела и реализовала свою мечту.

Конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2022» проходил в Софии с 30 января по 5 февраля. В финал вышли 120 женщин из разных стран. Победительницей конкурса впервые в его истории стала россиянка Елена Максимова.