Интересное 23 апреля 2023, 23:35 «Впервые такое вижу». Северное сияние заметили в Подмосковье Жители Подмосковья увидели первое в году северное сияние Северное сияние под Рузой / Соцсети

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В разных частях Московской области заметили редкое для этих мест северное сияние. Пользователи соцсетей начали делиться фотографиями завораживающей красоты.

«Северное сияние, деревня Ново-Михайловское, Рузский район. Впервые такое вижу вживую», — написал пользователь «ВКонтакте» Александр Тимохин.

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Подписчики группы «Типичные Химки» опубликовали несколько снимков из своего города и из Зеленограда. Везде яркие краски — от глубокого зеленого до ярко-фиолетового.

Северное сияние в Химках / Соцсети Северное сияние в Зеленограде / Соцсети Северное сияние в Химках / Соцсети Северное сияние в Зеленограде / Соцсети

Пользователь «ВКонтакте» Михаил Генин поделился снимками со своей дачи возле Можайска.

«Прямо сейчас мощнейшее северное сияние! Снял только что на даче около Можайска, но видно и дальше на юг и даже в Минске видно. Смотрите на север! Скорее всего сиять будет всю ночь», — написал мужчина.

Северное сияние под Можайском / Соцсети Северное сияние под Можайском / Соцсети Северное сияние под Можайском / Соцсети Северное сияние под Можайском / Соцсети Северное сияние под Можайском / Соцсети

Пользовательница «ВКонтакте» Елена Найденова тоже поделилась снимками редкого природного явления из Подмосковья. Она отметила, что фотографии ей прислали соседи.

Северное сияние в Подмосковье / Соцсети Северное сияние в Подмосковье / Соцсети Северное сияние в Подмосковье / Соцсети Северное сияние в Подмосковье / Соцсети

В конце февраля северное сияние увидели жители Европы. Пилоты летевшего из Рейкьявика в Манчестер самолета сделали дополнительный крюк, чтобы пассажиры смогли насладиться редким явлением.