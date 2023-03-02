02 марта 2023, 03:45
Пилоты изменили маршрут рейса ради северного сияния
Пилоты EasyJet сделали разворот на маршруте и показали пассажирам северное сияние
Пилоты британской авиакомпании сделали небольшой круг во время полета, чтобы дать пассажирам увидеть северное сияние. Об этом написало Manchester Evening News.
Самолет EasyJet следовал по маршруту из Рейкьявика в аэропорт Манчестера в ночь на понедельник, 27 февраля. Во время полета в небе появилось северное сияние. Тогда экипаж решил ненадолго изменить траекторию движения, чтобы показать пассажирам красивое природное явление.
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«Мы взлетели, на полпути пилот выключил все огни — северное сияние появилось по левому борту. Затем наш самолет наклонился направо и полетел в другую сторону, а через две-три минуты пилот снова развернулся», — рассказал один из летевших на рейсе.
Он отметил, что благодаря такому маневру все пассажиры смогли полюбоваться сиянием.
Пассажирам, следовавшим рейсом AY488 из Куусамо в Хельсинки, также показали северное сияние. Капитан самолета Finnair совершил в воздухе разворот на 360 градусов, чтобы все пассажиры смогли увидеть это чудо природы.
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