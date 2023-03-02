Интересное 02 марта 2023, 03:45 Пилоты изменили маршрут рейса ради северного сияния Пилоты EasyJet сделали разворот на маршруте и показали пассажирам северное сияние РИА «Новости»

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Пилоты британской авиакомпании сделали небольшой круг во время полета, чтобы дать пассажирам увидеть северное сияние. Об этом написало Manchester Evening News.

Самолет EasyJet следовал по маршруту из Рейкьявика в аэропорт Манчестера в ночь на понедельник, 27 февраля. Во время полета в небе появилось северное сияние. Тогда экипаж решил ненадолго изменить траекторию движения, чтобы показать пассажирам красивое природное явление.

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«Мы взлетели, на полпути пилот выключил все огни — северное сияние появилось по левому борту. Затем наш самолет наклонился направо и полетел в другую сторону, а через две-три минуты пилот снова развернулся», — рассказал один из летевших на рейсе.

Он отметил, что благодаря такому маневру все пассажиры смогли полюбоваться сиянием.

Пассажирам, следовавшим рейсом AY488 из Куусамо в Хельсинки, также показали северное сияние. Капитан самолета Finnair совершил в воздухе разворот на 360 градусов, чтобы все пассажиры смогли увидеть это чудо природы.