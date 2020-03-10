Вильфанд предостерег россиян от ранней посадки картошки

В этом году земля не сильно замерзла за зиму, однако она все еще недостаточно прогрелась, чтобы в нее можно было бы сажать картофель.

Кроме того, Вильфанд напомнил, что субтропическим климат центральной России все еще не стал. А значит, холода еще могут вернуться.

По словам синоптика, в прежние годы, например, в 2017 году, в европейской части России в марте стояла теплая погода. Однако в начале апреля приходило похолодание, а к 9 мая и вовсе мог выпасть снег, а температура не превышала пяти градусов тепла.

По мнению эксперта, оптимальными датами для посадки картошки станет конец первой декады мая.

Недавно Вильфанд заявил, что климатические изменения не позволят освоить новые территории для сельского хозяйства. Термин «целина», по его словам, стоит забыть.

Ранее «360» писал о советах ученых по защите растений после теплой зимы. По словам экспертов, из-за аномальной погоды среди растений могут распространиться болезни. Также центральную Россию может ждать нашествие вредителей.