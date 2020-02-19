Растения после теплой зимы придется спасать. Садоводы дали советы

Теплая зима может стать причиной заражения растений и атаки вредителей. Садоводам нужно позаботиться о грамотной обработке плодовых деревьев и земли после природной аномалии.

«Если такой повышенный температурный фон сохранится вплоть до возобновления вегетации сельскохозяйственных культур, то можно ожидать массового размножения вредителей и распространения болезней», — приводит РИА «Новости» слова доцента РГАУ-МСХА имени Тимирязева Елены Дроновой.

Собеседница добавила, что из-за аномалии нужно обратить особое внимание на обработку посевов и посадок от вредителей и болезней. По мнению эксперта Союза садоводов России Ольги Вороновой, при таких условиях обычные препараты могут просто не сработать. Необходимы иммуностимулирующие химикаты. При обработке земли, куда весной будут сажать растения, стоит попробовать микробиологические средства.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал главную причину аномально теплой зимы. По его словам, всему виной теплые воздушные массы из Атлантики, которые в этом году дошли до Якутии и не пустили в европейскую часть России холодный воздух из Сибири.