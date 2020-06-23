Стюардессы отомстили пассажиру за тайную видеосъемку их коллеги

Бывшая стюардесса отомстила пассажиру, из-за которого потеряла работу бортпроводница компании Emirates. Девушка записала видео и разместила его на своем YouTube-канале.

Как сообщил портал One mile at a time, блогер Queen MK, ранее работавшая в одной из авиакомпаний, рассказала, что участник программы лояльности Emirates Skywards платинового уровня пожаловался на стюардессу. Мужчина тайно записал видео, на котором бортпроводница пользуется мобильным на борту самолета и отправил этот ролик руководству компании.

Пассажир потребовал от авиаперевозчика компенсировать ему ущерб за инцидент, в противном случае видео появится в соцсетях, а это навредит имиджу компании. Как уточнила Queen MK, из-за этого ролика ее коллега была уволена.

После этого коллеги уволенной бортпроводницы решили отомстить мужчине. Девушки разместили его данные в чатах бортпроводников и обвинили его в мелком воровстве.

Девушки заявили, что этот «платиновый» пассажир постоянно забирает с собой солонки и перечницы и просит принести ему вино. После приземления пассажир уносит с собой бутылку из самолета.

Кроме того, блогерша раскрыла личность пассажира и название компании, в которой он работает. Она призвала тех, кто знает этого мужчину, пожаловаться в полицию Дубая, чтобы его арестовали за съемку человека без разрешения.

Бортпроводница рассказала, какое место в самолете экипаж считает самым грязным. Как ни странно, но грязнее всего, по ее словам, оказываются карманы переднего кресла. Дело в том, что их не дезинфицируют.