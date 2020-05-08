Стюардесса назвала самое грязное место на борту самолета

Бортпроводница рассказала, какое место в самолете экипаж считает самым грязным. Ее ответ удивит многих.

Слова стюардессы, которая пожелала остаться неназванной, привело издание Daily Express. Как ни странно, грязнее всего оказываются карманы переднего кресла. Дело в том, что их не дезинфицируют.

«Грязные салфетки, больничные сумки, трусы, носки, жвачка, огрызки от яблок — все это оказывается в карманах, а на следующем рейсе вы кладете туда свой телефон или ноутбук», — заявила девушка.

Издание также рассказало о недавнем исследовании организации CBA News Marketplace. Специалисты заявили, что негигиеничными являются выдвижные столики, ремни безопасности, карманы кресел, подголовники и ручки туалетов. На этих поверхностях зачастую находят бактерии кишечной палочки и плесень.

Сейчас весь мир на фоне пандемии помешан на соблюдении гигиены. Не отстает от других и малайзийская компания AirAsia. Она представила новую антикоронавирусную форму для своих стюардесс и бортпроводников.

Однако когда россияне смогут слетать за границу, пока не известно. По словам президента РФ Владимира Путина, в данной ситуации лучше думать о развитии внутреннего туризма.