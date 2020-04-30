    30 апреля 2020, 19:42

    Видео с хаски, которого ругает хозяйка, покорило интернет

    Дарья Морозова

    Пользователи интернета очарованы видео, на котором хозяйка ругает пса за испорченные наушники. Реакция хаски никого не оставила равнодушной. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Так-так-так, кто погрыз наушники?» — строго спрашивает девушка и демонстрирует испорченный провод. В ответ пес смотрит с невозмутимым видом без малейшего намека на чувство вины.

    «Сразу видно же, что это не он. Разве эти глаза могут врать?», — написал один из комментаторов.

    Ранее в интернете набрал популярность пес по кличке «Большой папочка». Его грустное фото в самоизоляции воодушевило многих людей бороться с коронавирусом и оставаться дома. Хозяйка бульдога Рашида Эллис поделилась снимком в Twitter. Из-за выражения своей мордочки он стал звездой интернета всего за один день. Теперь пользователи грустят на карантине вместе с ним.