30 апреля 2020, 19:42
Видео с хаски, которого ругает хозяйка, покорило интернет
Пользователи интернета очарованы видео, на котором хозяйка ругает пса за испорченные наушники. Реакция хаски никого не оставила равнодушной. Об этом сообщило РИА ФАН.
«Так-так-так, кто погрыз наушники?» — строго спрашивает девушка и демонстрирует испорченный провод. В ответ пес смотрит с невозмутимым видом без малейшего намека на чувство вины.
«Сразу видно же, что это не он. Разве эти глаза могут врать?», — написал один из комментаторов.
Ранее в интернете набрал популярность пес по кличке «Большой папочка». Его грустное фото в самоизоляции воодушевило многих людей бороться с коронавирусом и оставаться дома. Хозяйка бульдога Рашида Эллис поделилась снимком в Twitter. Из-за выражения своей мордочки он стал звездой интернета всего за один день. Теперь пользователи грустят на карантине вместе с ним.