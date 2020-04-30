Видео с хаски, которого ругает хозяйка, покорило интернет

«Так-так-так, кто погрыз наушники?» — строго спрашивает девушка и демонстрирует испорченный провод. В ответ пес смотрит с невозмутимым видом без малейшего намека на чувство вины.

«Сразу видно же, что это не он. Разве эти глаза могут врать?», — написал один из комментаторов.

Ранее в интернете набрал популярность пес по кличке «Большой папочка». Его грустное фото в самоизоляции воодушевило многих людей бороться с коронавирусом и оставаться дома. Хозяйка бульдога Рашида Эллис поделилась снимком в Twitter. Из-за выражения своей мордочки он стал звездой интернета всего за один день. Теперь пользователи грустят на карантине вместе с ним.