Пес «Большой папочка» загрустил из-за коронавируса и покорил интернет

В Сети набрал популярность пес по кличке «Большой папочка». Его грустное фото в самоизоляции воодушевило многих людей бороться с коронавирусом и оставаться дома.

Хозяйка бульдога Рашида Эллис поделилась снимком в Twitter.

«Большому папочке сегодня было так грустно, я думаю, что он скучает по играм с детишками. Он просто высматривает их во внутреннем дворике», — подписала она.

Из-за выражения своей мордочки он стал звездой интернета всего за один день. Теперь пользователи грустят на карантине вместе с ним.

Источник фото: Twitter

«Пожалуйста, обнимите эту собачку за меня 🙁», — написал пользователь Joe Dan Tony.

Источник фото: Twitter

«Я не собачник, но я думал о Большом папочке весь день», — поделился roxane gay.

Источник фото: Twitter

«Если вы не сидите дома, то активно способствуете тому, что Большой папочка хмурится, и с этим просто нельзя мириться», — отметила Jaq Lugg.

В беседе с BuzzFeed News хозяйка пса рассказала, что «Большой папочка» — социальное существо. Его любимое занятие — играть с детьми, будь то борьба в траве или прыжки на скейтборде.

Она отметила, что социальное дистанцирование ему тяжело дается.

«Когда он внутри (дома — прим. ред. ), то просто выходит во внутренний дворик в поиске людей. Он больше спит. Немного вялый. Могу сказать, что он не так счастлив и активен, как обычно», — рассказала девушка.

В России тем временем на фоне пандемии начали массово избавляться от домашних животных. В первую очередь эта тенденция коснулась собак.