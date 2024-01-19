Интересное 19 января 2024, 17:03 Уволенному из зеленоградского магазина коту нашли новую работу Уволенный по доносу кот Сергей из Зеленоградска выйдет на работу в офис Сеть магазинов Юмаркет / Вконтакте

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Отработавший более двух лет в продуктовом магазине Зеленоградска кот Сергей лишился своего поста по доносу бдительного покупателя. Но без должности животное не осталось. Теперь Сергей станет сотрудником офиса руководства торговой сети. Об этом компания сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

До выхода на новую должность кот будет жить дома у директора магазина. Расставаться с мохнатым коллегой сотрудники компании не захотели и нашли для него новый пост.

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«Рады сообщить, что кота Сергея ожидает повышение по должности и новый интересный проект, но уже в офисе», — заявили в торговой сети.

В компании поблагодарили всех, кого не оставила равнодушным судьба кота. Благодаря шумихе в социальных сетях и СМИ защита животных вышла на новый уровень. Отдельные слова признательности высказали сотрудникам Роспотребнадзора, которые дали рекомендации по содержанию животного на рабочем месте.

Кот Сергей появился в магазине Зеленоградска несколько лет назад, когда зашел согреться. Работники прониклись к нему симпатией и разрешили остаться. Для него обустроили лежанку, а покупателям представляли как коллегу. Но присутствие животного в торговой точке понравилось не всем. Роспотребнадзор по анонимной жалобе потребовал убрать кота из магазина.