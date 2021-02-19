Ученые обнаружили «неизвестного науке» зверя-альбиноса в лесу Приморья

Инспекторы охотнадзора Приморья нашли в лесу необычное животное. Они считают, что им встретилась енотовидная собака с редкой генетической мутацией.

«Неизвестного науке» зверя обнаружили инспекторы приморского охотнадзора. Специалисты Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края и центра «Амурский тигр» посчитали, что попавший на видео зверек с высокой долей вероятности является альбиносом енотовидной собаки или носителем редкой генетической мутации по аналогии со знаменитым белым бенгальским тигром. Об этом центр сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Там же опубликовали видеозапись встречи в лесу. На ней зверь со светлой густой шубой и пушистым хвостом сначала пытается спрятаться за кустами в снегу, но в итоге решает убежать.

Как уточнил РИА «Новости» пресс-секретарь дальневосточного филиала центра Вадим Шкодин, видео сделали инспекторы охотнадзора в ходе обхода.

«Зверь ушел, но, как я понимаю, будут предприниматься попытки его найти и получше рассмотреть. Явление, безусловно, редкое, хотя мы не склонны считать, что это какой-то новый вид для нашей фауны. Есть предположения, что это редкая генетическая мутация у обычной для нашего края енотовидной собаки», — считает эксперт.

Сегодня же амурские тигрята в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье учинили расправу над фотоловушкой, которую они предварительно сорвали с дерева. Кадры краш-теста были опубликованы на сайте нацпарка.