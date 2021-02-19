Амурские тигрята устроили краш-тест фотоловушке в нацпарке Приморья. Видео

Амурские тигрята в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье учинили «расправу» над фотолавушкой, которую они предварительно сорвали с дерева. Кадры краш-теста были опубликованы на сайте нацпарка.

«На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав ее с дерева. Во время игры „шалуны“ таскали и переворачивали камеру так, что она засняла все окружение на 360 градусов», — говорится в сообщении «Земли леопарда». В нем также уточняется, что подобные «посягательства» животных на государственное имущество редко, но случаются во время фотомониторинга.

Видео: Национальный парк «Земля леопарда»

Такое поведение характерно для котят, отметили в нацпарке. Судя по размерам тигрят, которые играли с фотоловушкой, им около 8-9 месяцев.

«В этом возрасте им свойственно проявлять любопытство и изучать мир вокруг себя», — объяснили в приморском нацпарке.

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» снял на видео «поющего» высоким голосом тигренка. Уже подросший зверь сидит на деревянном домике в вольере и кричит очень высоким голосом, несвойственным для его породы. В социальных сетях его прозвали «полосатым Витасом». Сотрудники зоопарка успокоили обеспокоенных комментаторов, что со связками у тигра все в порядке. По их словам, тигренок был очень капризным и требовательным. Сейчас он уже подрос, но привычка привлекать к себе внимание высоким криком у него осталась.