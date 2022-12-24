24 декабря 2022, 18:56
Бегающего по аэропорту Махачкалы барана сняли на видео
Баран забрался в багажное помещение аэропорта Махачкалы
Багажная лента в аэропорту Махачкалы стала беговой дорожкой для живого барана. Животное выбралось из отделения и убежало в сторону стоек регистрации. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.
На опубликованных кадрах видно, как отодвигая ленты по багажной ленте пробегает живой баран. Животное остановилось около стойки регистрации.
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Как сообщил Telegram-канал Baza, в багажное отделение баран попал через парковку. Местные пастухи завели туда целое стадо, но один отбился и отправился изучать для себя новый мир. Животное выгнали на улицу сотрудники аэропорта.
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