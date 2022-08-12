Туристка родила на Эльбрусе

Туристка, родившая ребенка на Эльбрусе на высоте почти четыре тысячи метров, и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Об этом РИА «Новости» сообщили в Баксанской центральной районной больнице.

Чудо рождения произошло на станции канатной дороги «Гара-Баши».

«Оперативному дежурному поступило сообщение о том, что на станции „Гара-Баши“ (высота — 3800 метров) на Эльбрусе у одной из отдыхающих отошли воды. К моменту прибытия спасателей на свет уже появился мальчик», — сообщил эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Женщину с ребенком транспортировали на канатной дороге на поляну Азау, где передали сотрудникам скорой помощи.

В МЧС отметили, что подобный случай у них впервые.

«Эльбрус не только забирает, но и дает», — подчеркнули спасатели.

Ранее стало известно, что девятилетняя девочка из Санкт-Петербурга поднялась на Эльбрус. Эта гора является самой высокой в России и Европе.