Девятилетняя девочка из Петербурга поднялась на Эльбрус

Девятилетняя девочка из Санкт-Петербурга уже неоднократно покоряла различные горы. Сейчас ей удалось установить российский рекорд. Ребенок совершил восхождение Эльбрус — самую высокую гору России и Европы. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Отец юной скалолазки Руслан Кириченко — мастер спорта по альпинизму и инструктор. Поэтому любовь к горам у девочки в крови.

Учиться восхождению второклассница начала в очень юном возрасте. Родители взяли ее с собой в поход в Непал, когда ей было всего девять месяцев.

«Дочка была такая довольная всю дорогу, не капризничала, не плакала. Рассматривала с интересом все вокруг и улыбалась. Но мы и не удивились — она ведь папина дочка», — рассказала мама рекордсменки Ирина Илларионова.