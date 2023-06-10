Интересное 10 июня 2023, 18:47 Трейлер третьего сезона «Ведьмака» появился в Сети Netflix показал трейлер последнего сезона «Ведьмака», где сыграет Генри Кавилл

Читать 360tv в

На ежегодном игровом мероприятии Summer Game Fest 2023 представили трейлер третьего сезона сериала «Ведьмак». Стриминговая платформа Netflix опубликовала ролик на своем YouTube-канале.

В кадре показали Геральта из Ривии, которого сыграет Генри Кавилл, чародейку Йеннифер, Цири, друга ведьмака Лютика и других персонажей.

Реклама

Фанатов шоу также порадовали образами всадников Дикой охоты и монстра, который преследовал Цириллу. Длительность ролика — около трех минут.

Для Кавилла третий сезон «Ведьмака» станет последним. Роль Геральта отдали Лиаму Хемсворту. Новые серии выйдут 29 июня.

Сам сериал уже продлили на пятый сезон. Его съемки начнут после завершения производства четвертого. Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих пообещала зрителям захватывающий финал проекта и призналась, что знает его концовку.

«Ведьмака» сняли по фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского.