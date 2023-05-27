Интересное 27 мая 2023, 03:58 «Будет захватывающе». Сериал «Ведьмак» продлили на пятый сезон Deadline: съемки пятого сезона сериала «Ведьмак» стартуют после четвертого сезона YouTube

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Сериал «Ведьмак» продлят на пятый сезон, съемки которого начнутся сразу по окончании производства четвертого сезона. Об это рассказала кастинговый директор шоу Софи Холланд, написал Deadline.

Шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрих сообщила, что финал проекта будет «очень захватывающим».

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«Для меня и руководителей Netflix было важно представлять в голове финал шоу, потому что если вы пишете сценарий и не знаете, к чему он ведет, вы можете „заблудиться“», заметила организатор проекта.

Лорен Шмидт Хиссрих добавила, что знает, чем закончится сериал.

«Я знаю, чем закончится сезон, это будет очень захватывающе», — пообещала шоураннер.

За основу сюжета сериала взята фэнтези-сага польского писателя Анджея Сапковского. Премьера третьего сезона состоится 29 июня, его разделят на две части. Это сезон станет последним, где роль Геральта из Ривии сыграет канадский актер Генри Кавелл.

Ранее сообщалось, что уход из «Ведьмака» Генри Кавелла вызвал массовое возмущение зрителей. Поклонники оставили тысячи дизлайков по роликом с тизером третьего сезона сериала.