Поклонники «Гарри Поттера» запустили флешмоб в поддержку Роулинг

Представители HBO Max анонсировали спецэпизод, который порадует поклонников Гарри Поттера, — его выпустят в честь 20-й годовщины первого фильма о мальчике-волшебнике. Примечательно, что писательницу Джоан Роулинг, которая придумала этого персонажа, в проект не позвали. В соцсетях поддержали автора и раскритиковали HBO Max.

Компания не назвала причину такого решения, но пользователи Сети уверены: игнорирование персоны Роулинг связано с ее трансфобными (нетерпимыми к трансгендерам) высказываниями прошлого года.

Писательницу стали поддерживать с помощью хештега #IStandWithJKRowling. Тысячи людей выдвинули ультиматум: либо Джоан Роулинг участвует в проекте, либо компания «перестает зарабатывать» на чужих идеях.

«Быть автором, подарившим миллионам детей культовую сказку и показавшим им, что волшебство существует, но не участвовать в 20-летии проекта по миру, которого без тебя бы и не было… Джоан Роулинг заслужила весь мир, но мир ее не заслужил. #IStandWithJKRowling», — написал один из пользователей соцсети Twitter.

«Я никогда не прощу мир за то, что сделали с мамой Ро. Никогда. <…> Не называйте себя фанатом Гарри Поттера, если вы травите ее. #IStandWithJKRowling», — заявил другой комментатор.

Создательницу Гарри Поттера обвинили в трансфобии после того, как она отреагировала на термин «люди, которые менструируют» — иногда его используют вместо слова «женщины», чтобы не оскорбить транс-мужчин (людей, которые родились женщинами, но совершили переход к мужскому полу), потому что у них тоже может быть менструация. Писательнице эта альтернатива не понравилась. В адрес Роулинг посыпались угрозы.