07 декабря 2023, 17:28
Экономист Латкин: вероятность выигрыша в лотерее весьма низка
Спрос россиян на лотерейные билеты значительно увеличился в этом году. Покупать их не стоит, поскольку вероятность выигрыша весьма низка, сообщил доктор экономических наук Александр Латкин в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, в советские времена действительно каждый третий билет что-то выигрывал, сейчас такого нет. Вероятность успеха в подобных азартных играх низка, а переживания высоки.
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Латкин также отметил, что при покупке лотерейного билета создаются ожидания, которые потом не оправдываются.
Лотереи
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