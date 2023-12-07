Общество 07 декабря 2023, 17:28 Экономист Латкин: вероятность выигрыша в лотерее весьма низка

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Спрос россиян на лотерейные билеты значительно увеличился в этом году. Покупать их не стоит, поскольку вероятность выигрыша весьма низка, сообщил доктор экономических наук Александр Латкин в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в советские времена действительно каждый третий билет что-то выигрывал, сейчас такого нет. Вероятность успеха в подобных азартных играх низка, а переживания высоки.

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Латкин также отметил, что при покупке лотерейного билета создаются ожидания, которые потом не оправдываются.